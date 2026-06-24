Лондонская полиция расширит использование дронов и технологий распознавания лиц

Комиссар лондонской полиции Марк Роули объявил о планах по расширению использования дронов и технологий распознавания лиц по всей столице; эти меры подвергаются критике со стороны правозащитных организаций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Euronews.

Комиссар лондонской полиции предупредил, что преступность в городе "развивается стремительными темпами" и что многие злоумышленники переходят на цифровые технологии.

"Они используют более умные, быстрые и интегрированные инструменты, чем когда-либо прежде", – сказал он.

По словам комиссара, чтобы противостоять этой угрозе, британские вооружённые силы должны освоить новые технологии, в частности беспилотники и средства распознавания лиц.

Дроны могут использоваться полицией для отслеживания подозреваемых, поиска пропавших без вести людей и сбора разведывательных данных в режиме реального времени, а также для поддержки сотрудников на месте происшествия.

Роули заявил, что Лондонская полиция будет расширять свою программу использования дронов и планирует охватить все районы британской столицы к июню 2027 года.

"Мы намерены сотрудничать с лондонскими службами экстренной помощи, такими как Лондонская пожарная бригада, чтобы создать общелондонскую сеть дронов экстренных служб, в идеале построенную на общей инфраструктуре, охватывающей весь город", – сказал он.

Глава полиции также подчеркнул необходимость активного внедрения программного обеспечения, помогающего распознавать лица. По его словам, эта технология привела к более чем 2000 арестов с 2024 года. Полиция будет развертывать стационарные камеры распознавания лиц в режиме реального времени, которые будут закреплены на уличном оборудовании и управляться дистанционно.

Британская организация по защите гражданских свобод Big Brother Watch раскритиковала использование таких технологий правоохранительными органами. Правозащитники назвали использование систем распознавания лиц "навязчивым, дискриминационным и недемократическим", а также заявили, что их эксплуатация "выходит из-под контроля".

Ранее сообщалось, что британское правительство начинает пилотное внедрение искусственного интеллекта в Королевском суде в рамках ряда новых технологических проектов, направленных на совершенствование системы правосудия и устранение задержек в рассмотрении дел.

Также сообщалось, что Министерство внутренних дел Великобритании начнет использовать искусственный интеллект для предотвращения случаев, когда взрослые просители убежища выдают себя за детей.