Палата депутатов Румынии "молча" одобрила законопроект об объединении с Молдовой

Законодательная инициатива об объединении Румынии с Молдовой была одобрена румынской Палатой депутатов без голосования в связи с истечением срока рассмотрения инициативы.

Об этом сообщает Digi24, передает "Европейская правда".

Законодательная инициатива, внесенная в нижнюю палату парламента депутатами от ультраправой партии S.O.S. România 14 апреля, считается одобренной по истечении 45-дневного срока, поскольку законодатели не инициировали дебатов или окончательного голосования по ней.

Теперь проект об объединении с Молдовой поступает в румынский Сенат, который примет окончательное решение.

Отмечается, что законопроект получил отрицательное заключение от правительства, юридического комитета и комитета по правам человека Палаты депутатов.

В случае его одобрения документ уполномочивает румынское правительство начать немедленные переговоры с Молдовой о возможном объединении двух государств. Согласно тексту законодательного предложения, после принятия закона и его публикации в Официальном вестнике компетентные международные органы, молдовское правительство, США, НАТО, ООН и Европейский Союз будут проинформированы о выполнении положений закона.

Румынский президент Никушор Дан заявил, что сценарий объединения Румынии с Молдовой станет возможным в тот момент, когда большинство населения соседней страны захочет этого.

Президент Молдовы Майя Санду ранее заявила, что в случае проведения референдума в Республике Молдова об объединении с Румынией она проголосовала бы "за".

Вице-премьер Эуджен Осмокеску заявил, что Молдова рассмотрит возможность объединения с соседней Румынией, если ее путь к членству в ЕС будет затруднен или заблокирован.

Читайте подробную статью "ЕП" на эту тему: "Ликвидация Молдовы" или план вступления в ЕС? Зачем Санду заговорила о присоединении к Румынии.