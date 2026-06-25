Трамп прокомментировал кандидатуру преемника Стармера

Президент США Дональд Трамп сделал первые комментарии относительно бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернема, который, вероятно, станет следующим премьер-министром Британии после объявления Киром Стармером своей отставки.

Об этом сообщает The Guardian, передает "Европейская правда".

Во время пресс-конференции в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп назвал Бернема "чрезвычайно либеральным". Американский президент предположил, что преемник Стармера не откроет Северное море для добычи нефти, к чему долгое время Трамп призывал британское правительство.

"Я слышал, что он чрезвычайно либеральный, чрезвычайно, а это означает, что он, вероятно, не откроет Северное море", – сказал Трамп.

На вопрос, что он знает о Бернеме, американский президент ответил, что слышал, "что он что он был, видимо, мэром какого-то города".

На пресс-конференции Трамп в очередной раз прибегнул к критике союзников по НАТО, в частности Лондона, заявив, что "Британия умирает".

Ожидается, что следующий британский премьер столкнется с нестабильными отношениями с президентом США. Бернем в прошлом критиковал Трампа, называя американскую политику "поляризованной" и "ядовитой" во время предвыборной кампании в Мейкерфилде в этом месяце.

Напомним, 22 июня премьер-министр Британии Кир Стармер объявил, что время его пребывания в должности подошло к концу.

О своей отставке он объявил после того, как стали известны результаты довыборов в округе Мейкерфилд – на них победил мэр Большого Манчестера Энди Бернэм. Эта победа проложила ему путь к выдвижению своей кандидатуры на пост лидера лейбористов, а следовательно и премьер-министра, в противовес Стармеру.

Во вторник стало известно, что британский премьер-министр Кир Стармер провел тайные переговоры со своим потенциальным преемником Энди Бернемом.