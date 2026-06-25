У Гданську на тлі Конференції з відновлення України очікують протестів проти "бандеризації"

У день відкриття Конференції з відновлення України (URC) у польському Гданську анонсовано дві акції протесту проти рішення українського президента Володимира Зеленського присвоїти найменування "Героїв УПА" військовому підрозділу.

Про це повідомляє Polsat News, передає "Європейська правда".

У четвер перша акція протесту очікується вранці, о 9:00 за місцевим часом, на Рибному ринку, що в історичному центрі Гданська. Демонстрацію організовує фонд "Нас об’єднує Польща", який очолює депутатка сеймика Поморського воєводства Наталія Нітек-Плажиньська.

"Припиніть бандеризацію України – ми вимагаємо історичної правди та закликаємо уряд Республіки Польща зайняти тверду дипломатичну позицію щодо провокацій Києва", – заявила Нітек-Плажиньська.

Вона додала, що польська допомога Україні не повинна означати схвалення формування ідентичності українських військових формувань на основі посилань на ОУН-УПА.

Друга демонстрація під гаслом "Гданськ проти бандеризму" запланована на 18:00 на площі Солідарності. Її організовує Домінік Мігавський, член українофобної та ультраправої партії "Конфедерація польської корони". Мігавський анонсував, що учасники протестуватимуть як проти організації Конференції з відновлення України, так і проти того, що вони називають "інституційним прославлянням УПА українською владою".

"Мета заходу – висловити рішучу незгоду з організацією конференції з питань відбудови України в Гданську та протистояти постійному, інституційному прославлянню "бандерівства" та УПА українською владою", – заявив організатор.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що українську делегацію у Гданську на Конференції з відновлення України очолюватиме прем’єрка Юлія Свириденко, а президент Володимир Зеленський не поїде до Польщі на тлі скандалу з відкликанням врученої йому польської нагороди через найменування українського підрозділу на честь УПА.

Польські ЗМІ повідомили, що перша леді Олена Зеленська також не їде до Гданська. Присутнім на конференції не буде також глава МЗС Андрій Сибіга.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Конференція з відновлення України виконає свою роботу незалежно від складу української делегації. Туск також розповів, що українська сторона консультувалась з ним щодо відсутності Володимира Зеленського на Конференції з питань відновлення у Гданську.