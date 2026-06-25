В Гданьске на фоне Конференции по восстановлению Украины ожидают протестов против "бандеризации"

В день открытия Конференции по восстановлению Украины (URC) в польском Гданьске анонсированы две акции протеста против решения украинского президента Владимира Зеленского присвоить наименование "Героев УПА" воинскому подразделению.

Об этом сообщает Polsat News, передает "Европейская правда".

В четверг первая акция протеста ожидается утром, в 9:00 по местному времени, на Рыбном рынке, что в историческом центре Гданьска. Демонстрацию организует фонд "Нас объединяет Польша", который возглавляет депутат сеймика Поморского воеводства Наталья Нитек-Плажиньска.

"Прекратите бандеризацию Украины – мы требуем исторической правды и призываем правительство Республики Польша занять твердую дипломатическую позицию относительно провокаций Киева", – заявила Нитек-Плажиньска.

Она добавила, что польская помощь Украине не должна означать одобрение формирования идентичности украинских военных формирований на основе отсылок к ОУН-УПА.

Вторая демонстрация под лозунгом "Гданьск против бандеризма" запланирована на 18:00 на площади Солидарности. Ее организует Доминик Мигавский, член украинофобной и ультраправой партии "Конфедерация польской короны". Мигавский анонсировал, что участники будут протестовать как против организации Конференции по восстановлению Украины, так и против того, что они называют "институциональным прославлением УПА украинской властью".

"Цель мероприятия – выразить решительное несогласие с организацией конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске и противостоять постоянному, институциональному прославлению "бандеровства" и УПА украинской властью", – заявил организатор.

Напомним, 23 июня стало известно, что украинскую делегацию в Гданьске на Конференции по восстановлению Украины будет возглавлять премьер Юлия Свириденко, а президент Владимир Зеленский не поедет в Польшу на фоне скандала с отзывом врученной ему польской награды из-за наименования украинского подразделения в честь УПА.

Польские СМИ сообщили, что первая леди Елена Зеленская также не едет в Гданьск. Присутствовать на конференции не будет также глава МИД Андрей Сибига.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Конференция по восстановлению Украины выполнит свою работу независимо от состава украинской делегации. Туск также рассказал, что украинская сторона консультировалась с ним относительно отсутствия Владимира Зеленского на Конференции по вопросам восстановления в Гданьске.