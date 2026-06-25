Более 20% немецких граждан, которым вскоре исполнится 18 лет, в анкетах Бундесвера выразили заинтересованность в военной службе.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Бундесвер обнародовал предварительные результаты обработки сотен тысяч анкет, которые с января рассылались молодым немцам, которым вскоре исполнится 18 лет, в рамках реформы военной службы.

Согласно приведенным цифрам, к середине июня было разослано более 298 тысяч писем, половину из которых получили юноши, которым скоро исполнится 18 лет. Из них около 96% заполнили анкеты в срок.

Более чем каждый пятый, то есть свыше 20% юношей, проявили интерес к службе. 1500 из них уже прошли обследование в рамках подготовки к призыву, и примерно 530 уже знают, что начнут службу в 2026 году.

С момента запуска новой системы призыва в начале 2026 года Бундесвер сообщал о заметном росте интереса к службе и количества заявок от рекрутов. Всего за этот год их поступило уже 38 500, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Число рекрутов выросло на 13%, до примерно 11 тысяч.

Новую модель военной службы в Германии утвердили в декабре прошлого года. Согласно реформе, все подростки должны получить анкету по достижении 18 лет. Опрос призван оценить их пригодность и мотивацию к службе в Бундесвере.

Анкеты призваны предложить молодежи своевременную ориентацию и в то же время укрепить кадровую боеготовность Бундесвера в долгосрочной перспективе. Для юношей анкетирование является обязательным, тогда как девушки могут пройти его по собственному желанию.

Часть молодежи отреагировала протестами на возможность возвращения обязательного призыва.

Напомним, командующий Бундесвером предполагает, что Россия может напасть на страны НАТО в 2029 году или даже раньше.