Глава МИД Эстонии рассказал, как не потерять "окно возможностей", созданное Украиной в войне

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна поделился, как необходимо действовать партнерам Украины для того, чтобы не потерять созданное сегодня "окно возможностей" в войне с РФ.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Тсахкна сказал во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске.

По его словам, во-первых, следует усилить санкционное давление на Россию и "дать Украине возможность выполнять свою работу". Вторым элементом, по словам Тсахкны, должно стать продолжение поддержки Украины.

"Сегодня мы получили замечательную новость о том, что Европейский Союз выделил 3,2 млрд евро (Украине). Но, собственно, напомню вам, что мы приняли это решение еще в конце прошлого года. Похоже, мы потеряли полгода на первый транш. Так что мой вопрос: почему? Поэтому нам также нужно ускорить процесс поддержки Украины", – заявил министр.

Третьим и самым важным пунктом глава МИД Эстонии назвал подготовку к миру и предоставление Украине реальных гарантий безопасности.

"Он (мир) наступит, если Путин изменит курс, а Путин изменит курс только тогда, когда потерпит поражение под давлением других серьезных факторов. Итак, гарантии безопасности. Нам нужно работать над этим прямо сейчас", – сказал министр.

Он подчеркнул, что самой эффективной гарантией безопасности для Украины и Европы является членство Украины в НАТО. Впрочем, политически этот вариант сейчас не является реалистичным.

"Поэтому нам нужно спросить, какие гарантии безопасности мы готовы предоставить Украине в тот момент, когда наступит перемирие", – подчеркнул глава МИД Эстонии.

Заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринска заявила, что Украине удалось создать окно возможностей в войне с РФ, но оно не будет открыто вечно и этой возможностью следует воспользоваться.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас Украина находится в новой позиции силы на поле боя, поэтому России следует начать переговоры для заморозки линии фронта.