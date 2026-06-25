СМИ: НАТО отказал в аккредитации на саммит десяткам журналистов из Турции, его принимающей

Десяткам турецких журналистов отказали в аккредитации на саммит НАТО, который состоится в следующем месяце в турецкой столице Анкаре.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом в четверг сообщили СМИ и журналистские ассоциации.

7–8 июля Турция примет 32 лидера стран-членов НАТО, а также представителей стран-партнеров Альянса из региона Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Турецкие независимые СМИ, в частности Cumhuriyet, Sozcu, Anka, ⁠T24 и Medyascope, сообщили в среду и четверг, что НАТО отклонило заявки их репортеров на аккредитацию для освещения саммита.

Эрсин Челик, журналист проправительственной газеты Yeni Safak, также сообщил в четверг в посте на своей странице в Instagram, что НАТО отклонило его заявку на аккредитацию.

"Отказ в удовлетворении заявок на аккредитацию большого количества СМИ вызывает беспокойство с точки зрения свободы прессы", – говорится в заявлении Турецкой ассоциации журналистов.

"Этим решением НАТО также нарушило принципы "демократии, индивидуальной свободы и верховенства права", которые подчеркиваются в его учредительном договоре", – говорится в заявлении.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт отметила, что НАТО полагается на принимающую страну, которая предоставляет аккредитацию журналистам из своей страны для обеспечения доступа к месту проведения встречи.

"Мы находимся в контакте с турецкими властями по поводу аккредитации на саммит НАТО в Анкаре. Для НАТО очень важно, чтобы СМИ могли лично посещать крупные мероприятия", – отметила она в посте в X.

Управление по коммуникациям Турции не смогло сразу предоставить комментарий.

На саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце ожидается, что члены Альянса обязуются заключить новые контракты на поставку вооружения на сумму в миллиарды долларов и увеличить объемы производства оружия, в частности для Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что во время саммита в Турции не будет отдельного заседания Совета Украина-НАТО.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО делегацией, которую он возглавит.