Сибіга очікує додаткових рішень щодо зміцнення ППО під час саміту НАТО

Україна сподівається на посилення української протиповітряної системи перед зимою і очікує на ухвалення додаткових рішень на саміті НАТО в Анкарі.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спілкування з медіа після церемонії підняття кримськотатарського прапора біля МЗС, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є реалізація. Президент Зеленський домовився під час саміту G7 у Франції з партнерами про подальші кроки саме щодо закриття українського неба, щодо зміцнення повітряного щита. І тут є домовленості про зміцнення наших спроможностей перед зимою", – сказав Сибіга, відповідаючи на питання, чи є реалізація домовленостей, досягнутих президентом на саміті G7.

Міністр додав, що не буде називати цифри та країни з міркувань безпеки, але запевнив, що "ці домовленості досягнуті".

"Ми очікуємо додаткових рішень під час саміту НАТО в Анкарі. Вже ось цими днями декілька країн оголосили додаткові пакети допомоги. І наші партнери також розуміють, що перед нами чергова складна зима, а одним з елементів проходження цієї зими, одним з елементів зміцнення наших переговорних позицій, це є посилення наших ППО, але не лише постачання", – наголосив міністр.

Сибіга додав, що Україна зараз ставить питання про нарощування спроможностей виробляти системи на території України.

"(...) і діалог з цього приводу, обговорення, перейшов у більш практичну площину. Це теж я можу вам сказати так, політико-дипломатично. Це, безумовно, масштабування наших національних спроможностей, наших національних програм, нашої системи, про яку неодноразово говорив президент Зеленський, так званої системи протиповітряної і стратегічного значення з антибалістичними властивостями", – пояснив глава МЗС.

Він зазначив, що для того, аби це пришвидшилось, потрібні певні елементи, якими володіють партнери. За словами Сибіги, ці домовленості також досягнуто.

"І ми розуміємо і часові рамки, якщо підсумувати, і обсяги, і, що важливо, ми сподіваємося, що це буде поставлено перед зимою", – наголосив міністр.

На саміті НАТО в Анкарі наступного місяця очікується, що члени Альянсу зобов’яжуться укласти нові контракти на постачання озброєння на суму в мільярди доларів та збільшити обсяги виробництва зброї, зокрема для України.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про те, що під час саміту в Туреччині не буде окремого засідання Ради Україна-НАТО.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде представлена на саміті НАТО делегацією, яку він очолить.