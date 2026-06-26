Сибига ожидает на саммите НАТО дополнительных решений по укреплению ПВО 

Украина надеется на усиление украинской противовоздушной системы перед зимой и ожидает принятия дополнительных решений на саммите НАТО в Анкаре.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с медиа после церемонии поднятия крымскотатарского флага возле МИД, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть реализация. Президент Зеленский договорился во время саммита G7 во Франции с партнерами о дальнейших шагах именно по закрытию украинского неба, по укреплению воздушного щита. И здесь есть договоренности об укреплении наших возможностей перед зимой", – сказал Сибига, отвечая на вопрос, есть ли реализация договоренностей, достигнутых президентом на саммите G7.

Министр добавил, что не будет называть цифры и страны из соображений безопасности, но заверил, что "эти договоренности достигнуты".

"Мы ожидаем дополнительных решений во время саммита НАТО в Анкаре. Уже вот на днях несколько стран объявили дополнительные пакеты помощи. И наши партнеры также понимают, что перед нами очередная сложная зима, а одним из элементов прохождения этой зимы, одним из элементов укрепления наших переговорных позиций, это усиление наших ПВО, но не только поставки", – подчеркнул министр.

Сибига добавил, что Украина сейчас поднимает вопрос о наращивании возможностей производить системы на территории Украины.

"(...) и диалог по этому поводу, обсуждение, перешел в более практическую плоскость. Это тоже я могу вам сказать так, политико-дипломатически. Это, безусловно, масштабирование наших национальных возможностей, наших национальных программ, нашей системы, о которой неоднократно говорил президент Зеленский, так называемой системы противовоздушной и стратегического значения с антибаллистическими свойствами", – пояснил глава МИД.

Он отметил, что для того, чтобы это ускорилось, нужны определенные элементы, которыми обладают партнеры. По словам Сибиги, эти договоренности также достигнуты.

"И мы понимаем и временные рамки, если подытожить, и объемы, и, что важно, мы надеемся, что это будет поставлено перед зимой", – подчеркнул министр.

На саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце ожидается, что члены Альянса обязуются заключить новые контракты на поставку вооружения на сумму в миллиарды долларов и увеличить объемы производства оружия, в частности для Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о том, что во время саммита в Турции не будет отдельного заседания Совета Украина-НАТО.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО делегацией, которую он возглавит.