В центральной Греции вспыхнул лесной пожар

В центральной Греции в субботу тушат лесной пожар, который вспыхнул вблизи населённых пунктов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Жителям, проживающим вблизи места пожара, вспыхнувшего в субботу в Виотии (центральная Греция), было отправлено экстренное сообщение по номеру 112 с призывом сохранять бдительность и ждать указаний от властей.

Пожар вспыхнул в лесной местности недалеко от Агиос-Василеос – приморского населенного пункта на северо-восточном побережье Коринфского залива.

Пожарная служба мобилизовала 51 пожарного с 17 пожарными машинами, две пешие бригады из 4-го подразделения EMODE, два самолета для сброса воды и два вертолета.

Местные власти направили на место происшествия цистерны с водой.

Как известно, в последние дни Европа страдает от рекордной жары.

Напомним, 26 июня Немецкая метеорологическая служба зафиксировала температуру 41,3 градуса – самую высокую, которая когда-либо измерялась в Германии.

Также стало известно, что в Великобритании в пятницу зафиксировали новый температурный рекорд в июне за всю историю наблюдений – температура на востоке Англии поднялась до 36,9 °C.