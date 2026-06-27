Президент Литви оцінив роботу прем’єрки, яка подала у відставку

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що оцінив би на сім балів роботу прем’єр-міністерки Інги Ругінене, яка пішла у відставку.

Заяву литовського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, соціал-демократка дуже старалася, щиро працювала та шукала рішення.

"На мій погляд, вона справді дуже старалася, щиро працювала, прагнула відповідати на питання, що виникали, та шукати рішення, зокрема спільно з нашим інститутом. Я б не поставив їй дуже низьку оцінку. Я б, безперечно, оцінив її роботу вище, ніж багато політологів, особливо тих, хто близький до опозиції", – сказав Науседа.

На прохання уточнити, яку саме оцінку він би поставив за роботу Ругінене, президент відповів: "Однозначно більше п’яти – тверда сімка".

Нагадаємо, на початку червня Соціал-демократична партія Литви заявила про рішення припинити співпрацю з ультраправою "Зорею Німану" та почати перемовини із Союзом демократів "В ім’я Литви".

В середині червня оновлена коаліція завершила підготовку коаліційної угоди.

23 червня президент Литви Гітанас Науседа прийняв відставку уряду Інги Ругінене у зв’язку з переформатуванням коаліції.

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