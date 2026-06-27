Президент Литвы оценил работу премьер-министра, подавшей в отставку

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что оценил бы на семь баллов работу премьер-министра Инги Ругинене, которая ушла в отставку.

Заявление литовского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По его словам, социал-демократка очень старалась, искренне работала и искала решения.

"На мой взгляд, она действительно очень старалась, искренне работала, стремилась отвечать на возникающие вопросы и искать решения, в частности совместно с нашим институтом. Я бы не поставил ей очень низкую оценку. Я бы, несомненно, оценил ее работу выше, чем многие политологи, особенно те, кто близок к оппозиции", – сказал Науседа.

На просьбу уточнить, какую именно оценку он бы поставил за работу Ругинене, президент ответил: "Однозначно больше пяти – твердая семерка".

Напомним, в начале июня Социал-демократическая партия Литвы заявила о решении прекратить сотрудничество с ультраправой "Звездой Ниману" и начать переговоры с Союзом демократов "Во имя Литвы".

В середине июня обновленная коалиция завершила подготовку коалиционного соглашения.

23 июня президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства Инги Ругинене в связи с переформированием коалиции.

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