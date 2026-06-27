Фермеры опасаются засухи из-за того, что самая длинная река Италии пересыхает

Морская вода проникает в самую длинную реку Италии – По, поскольку во время экстремальной жары её русло начинает высыхать, что наносит удар по сельскохозяйственному региону, где производят молоко для сыра Пармезан.

Об этом сообщает AFP, передает "Европейская правда".

Уровень воды в реке По ещё никогда не опускался так низко в начале года, что вызывает опасения по поводу разрушительной засухи в июле в этом уголке северной Италии.

По данным межрегионального речного агентства Aipo, уровень воды в реке По резко упал за считанные дни, опустившись ниже 300 кубических метров в секунду, тогда как в июне средний показатель составлял около 1 500.

"Она ещё никогда не спадала так быстро и так рано", – отметил Стефано Кальдерони из Итальянской ассоциации орошения (Anbi).

Песчаные отмели множатся, глубина местами уменьшается до едва ли одного метра, а те немногочисленные рыбаки, которые остались на реке, страдают от жары.

"Раньше мы проплывали слева; теперь проход – справа от песчаной отмели, и он очень-очень узкий", – сказала Даниэла Куоги, геодезистка агентства Aipo.

Многочисленные альпийские озера, питающие долину По, до сих пор заполнены примерно на 60 процентов. Однако фермеры интенсивно забирают воду из водоемов для орошения полей, высушенных жарой.

Этой зимой шли дожди, но горный снег, который раньше пополнял озера, уже растаял из-за изменения климата.

"Мы ещё не оказались в ситуации засухи, но при таких темпах запасов воды хватит менее чем на три недели", – отметил Дамиано Ди Симине, эксперт экологической организации Legambiente.

Последний раз засуха поразила долину По в 2022 году – но только в конце июля.

Далее по течению, у устья реки, ситуация уже серьезна: морская вода проникла примерно на 20 километров вверх по течению. Соленая вода начинает загрязнять сельскохозяйственные угодья.

В реке установлены барьеры для сдерживания морской воды, но они работают только при достаточном напоре течения.

В пятницу Немецкая метеорологическая служба зафиксировала температуру 41,3 градуса – самую высокую, которую когда-либо измеряли в Германии.

Также стало известно, что в Великобритании в пятницу зафиксировали новый температурный рекорд в июне за всю историю наблюдений – температура на востоке Англии поднялась до 36,9 °C.

А 23–24 июня стали рекордно жаркими днями для страны за всю историю наблюдений. С вечера 25 июня жара начала спадать в самых западных районах страны, но для более чем 60 департаментов по-прежнему действует "красный" уровень опасности.