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ЗМІ: делегація ЄС відвідає Анкару перед самітом НАТО

Новини — Неділя, 28 червня 2026, 18:43 — Ольга Ковальчук

Делегація Європейського Союзу на чолі з головною дипломаткою Каєю Каллас у вівторок відвідає Туреччину за кілька днів до початку саміту НАТО в Анкарі.

Про це стало відомо газеті Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".

30 червня Анкару, окрім Каллас, відвідають єврокомісари з питань розширення та з внутрішніх справ – Марта Кос та Магнус Бруннер.

Очікується, що делегація зустрінеться з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, міністром казначейства та фінансів Мехметом Шімшеком та міністром транспорту та інфраструктури Абдулкадіром Уралоглу.

Обговорення, ймовірно, охоплюватимуть широке коло питань – від Близького Сходу та України до транспортного сполучення, розширення ЄС, міграції та лібералізації візового режиму.

Візит інтерпретується як важливий крок назустріч Туреччині, яку ЄС розглядає як важливого партнера для співпраці у багатьох сферах політики.

Нещодавно блок прийняв більш комплексний підхід до відносин з Анкарою, незважаючи на напруженість, викликану останнім звітом Європейського парламенту щодо цієї країни. У мінливому геополітичному середовищі ЄС дедалі більше визнає необхідність співпраці з Туреччиною щодо спільних викликів, водночас прагнучи глибшої взаємодії у сферах, що становлять взаємний інтерес.

Нагадаємо, Туреччина розпочала переговори про членство в ЄС у 2005 році, однак у 2016 процес зупинився. Євроінтеграційний прогрес Туреччини загальмувався через низку факторів, зокрема занепокоєння щодо прав людини, демократичного врядування та невирішеної суперечки стосовно Кіпру, північна частина якого окупована турецькими військами.

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