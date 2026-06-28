СМИ: делегация ЕС посетит Анкару перед саммитом НАТО

Делегация Европейского Союза во главе с главным дипломатом Каей Каллас во вторник посетит Турцию за несколько дней до начала саммита НАТО в Анкаре.

Об этом стало известно газете Hurriyet Daily News, пишет "Европейская правда".

30 июня Анкару, помимо Каллас, посетят еврокомиссары по вопросам расширения и по внутренним делам – Марта Кос и Магнус Бруннер.

Ожидается, что делегация встретится с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, министром казначейства и финансов Мехметом Шимшеком и министром транспорта и инфраструктуры Абдулкадиром Уралоглу.

Обсуждения, вероятно, охватят широкий круг вопросов – от Ближнего Востока и Украины до транспортного сообщения, расширения ЕС, миграции и либерализации визового режима.

Визит расценивается как важный шаг навстречу Турции, которую ЕС рассматривает как важного партнера для сотрудничества во многих сферах политики.

Недавно блок принял более комплексный подход к отношениям с Анкарой, несмотря на напряженность, вызванную последним отчетом Европейского парламента по этой стране. В меняющейся геополитической обстановке ЕС все больше признает необходимость сотрудничества с Турцией в решении общих вызовов, стремясь при этом к более глубокому взаимодействию в сферах, представляющих взаимный интерес.

Напомним, что Турция начала переговоры о вступлении в ЕС в 2005 году, однако в 2016 году процесс приостановился. Прогресс Турции в области евроинтеграции затормозился из-за ряда факторов, в частности из-за опасений по поводу прав человека, демократического управления и нерешенного спора по Кипру, северная часть которого оккупирована турецкими войсками.