В Естонії пояснили, у чому небезпека залучати Європу до переговорів Україна-РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що нещодавні спроби ЄС налагодити дипломатичні контакти з РФ були помилкою.

Про це естонський міністр сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Очільник зовнішньополітичного відомства Естонії вказав, що Кремль сподівається заманити європейські держави в роль "посередників" у переговорах, а не прихильників України.

Одночасно, за його словами, російський правитель Владімір Путін намагається виграти час і розділити Європу.

"Ймовірно, у Європейському Союзі знайдеться багато країн, які виступатимуть проти подальшого тиску на Росію [за таких обставин], бо скажуть: „Якщо тривають переговори, а ми виступаємо посередниками, ми маємо бути нейтральними. Скоро настане мир, – скажуть вони, – скоро буде укладено угоду". Це лише привід. Це дуже небезпечний шлях", – підкреслив Тсахкна.

Він також додав, що обговорення щодо того, хто міг би стати потенційним представником ЄС на переговорах із росіянами, також не принесли користі.

"Перш ніж Європа вирішить, хто має представляти нас, ми повинні спочатку домовитися про посил, а вже потім обговорювати питання про те, хто його передаватиме", – зауважив глава МЗС Естонії.

Під час саміту ЄС в Брюсселі 18-19 червня президент Євроради пояснював лідерам, навіщо він спробував встановити неформальні контакти з Кремлем.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що спроби Антоніу Кошти налагодити дипломатичні контакти з Росією були неправильними.

Також "ЄвроПравда" з’ясувала, що більшу частину часу, відведеного на обговорення України на саміті ЄС, забрала дискусія про контакти між Брюсселем і Кремлем.