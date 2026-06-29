В Эстонии объяснили, в чем опасность вовлечения Европы в переговоры между Украиной и РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что недавние попытки ЕС наладить дипломатические контакты с РФ были ошибкой.

Об этом эстонский министр сказал в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Глава внешнеполитического ведомства Эстонии указал, что Кремль надеется вовлечь европейские государства в роль "посредников" в переговорах, а не сторонников Украины.

В то же время, по его словам, российский лидер Владимир Путин пытается выиграть время и разделить Европу.

"Вероятно, в Европейском Союзе найдется много стран, которые будут выступать против дальнейшего давления на Россию [в таких обстоятельствах], потому что скажут: „Если переговоры продолжаются, а мы выступаем посредниками, мы должны быть нейтральными. Скоро наступит мир, – скажут они, – скоро будет заключено соглашение". Это лишь предлог. Это очень опасный путь", – подчеркнул Тсахкна.

Он также добавил, что обсуждения о том, кто мог бы стать потенциальным представителем ЕС на переговорах с россиянами, также не принесли пользы.

"Прежде чем Европа решит, кто должен представлять нас, мы должны сначала договориться о посыле, а уже потом обсуждать вопрос о том, кто его будет передавать", – отметил глава МИД Эстонии.

Во время саммита ЕС в Брюсселе 18-19 июня председатель Евросовета объяснял лидерам, зачем он попытался установить неформальные контакты с Кремлем.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что попытки Антониу Кошты наладить дипломатические контакты с Россией были неправильными.

Также "ЕвроПравда" выяснила, что большую часть времени, отведенного на обсуждение Украины на саммите ЕС, заняла дискуссия о контактах между Брюсселем и Кремлем.