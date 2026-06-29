В Германии требуют массовой установки кондиционеров из-за экстремальной жары

Немецкая партия "Союз-90/Зеленые" требует массовой установки кондиционеров по всей стране в качестве меры борьбы с негативными последствиями экстремальной жары для населения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила сопредседатель фракции "Зеленых" в Бундестаге Катарина Дреге в интервью Bild.

По ее словам, Германии нужна экстренная программа по охлаждению, чтобы обеспечить кондиционированием больницы, дома престарелых, детские сады и школы.

В то же время идея представительницы "Зеленых" заключается в том, чтобы финансирование на установку кондиционеров предоставляли только в том случае, если одновременно на крыше будут установлены солнечные батареи.

По словам Дрёге, это "самое разумное сочетание", поскольку солнечная энергия позволяет снизить эксплуатационные расходы на кондиционирование.

"Зеленые" предлагают финансировать такую программу срочного охлаждения Германии из специального инфраструктурного фонда объемом 500 миллиардов евро.

"Этот рекорд жары должен стать тревожным сигналом для Фридриха Мерца. Ведь в конечном итоге жара в больницах, школах и детских садах наносит ущерб и экономике. А она, как известно, особенно близка сердцу канцлера", – отметила Дреге.

Напомним, 28 июня Немецкая метеорологическая служба (DWD) третий день подряд зафиксировала температурный рекорд – 41,7 °C.

Сообщалось, что в Германии под воздействием экстремальных температур получило серьезные повреждения покрытие на автомагистрали A2, соединяющей запад и восток страны через ее северную часть.

В Лейпциге из-за жары остановили движение трамваев – в результате воздействия высоких температур на дорожное покрытие многие участки трамвайных путей стали непригодными для использования.

А в Берлине полиция прибегла к использованию водометов, чтобы помочь людям охладиться в условиях сильной жары.