Представники "Венеційки" відвідають Угорщину для оцінки ініціативи усунення президента

У четвер делегація Венеційської комісії відвідає Угорщину з метою оцінки конституційної поправки, яка передбачає усунення президента Тамаша Шуйока з посади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euronews.

Як президент, так і уряд прем’єр-міністра Петера Мадяра заявляють про готовність до переговорів із делегацією Венеційської комісії.

Президент Угорщини Тамаш Шуйок звернувся до комісії з проханням про оцінку після того, як уряд Мадяра ініціював його усунення шляхом внесення поправки до конституції.

Комісія розглядає законопроєкт у рамках прискореної процедури. Шуйок назвав спробу усунення незаконною.

Проєкт конституційної поправки передбачає, що президентський мандат Шуйока буде припинено на наступний день після набрання поправкою чинності – значно раніше, ніж у 2029 році, коли закінчується термін його повноважень.

Ця поправка також змусить кількох суддів Конституційного суду піти у відставку після досягнення 70-річного віку та обмежить термін повноважень депутатів до 12 років.

22 червня Мадяр оголосив про запуск процедури для припинення повноважень Тамаша Шуйока як президента, що має відбутись через поправки до конституції.

Після перемоги на парламентських виборах лідер "Тиси" закликав президента добровільно піти у відставку, називаючи його "маріонеткою Орбана", однак Шуйок відхилив вимогу.

31 травня Шуйок остаточно відмовився йти з посади після того, як минув кінцевий термін, встановлений новим урядом щодо його добровільної відставки.