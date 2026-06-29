Представители "Венецианки" посетят Венгрию для оценки инициативы об отстранении президента

В четверг делегация Венецианской комиссии посетит Венгрию для оценки конституционной поправки, предусматривающей отстранение президента Тамаша Шуйока от должности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.

Как президент, так и правительство премьер-министра Петера Мадьяра заявляют о готовности к переговорам с делегацией Венецианской комиссии.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок обратился к комиссии с просьбой о проведении оценки после того, как правительство Мадьяра инициировало его отстранение путем внесения поправки в конституцию.

Комиссия рассматривает законопроект в рамках ускоренной процедуры. Шуйок назвал попытку отстранения незаконной.

Проект конституционной поправки предусматривает, что президентский мандат Шуйока будет прекращен на следующий день после вступления поправки в силу – значительно раньше, чем в 2029 году, когда истекает срок его полномочий.

Эта поправка также заставит нескольких судей Конституционного суда уйти в отставку по достижении 70-летнего возраста и ограничит срок полномочий депутатов до 12 лет.

22 июня Мадьяр объявил о запуске процедуры прекращения полномочий Тамаша Шуйока в качестве президента, что должно произойти в результате поправок к конституции.

После победы на парламентских выборах лидер партии "Тиса" призвал президента добровольно уйти в отставку, назвав его "марионеткой Орбана", однако Шуйок отклонил это требование.

31 мая Шуйок окончательно отказался уйти с поста после истечения крайнего срока, установленного новым правительством для его добровольной отставки.