Президент Чехії невдоволений відведеною йому роллю у делегації, яка їде на саміт НАТО

Президент Чехії Петр Павел висловив у понеділок незгоду з рішенням уряду щодо його участі у липневому саміті НАТО в Анкарі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві президента.

На думку глави чеської держави, крок уряду суперечить попередньому рішенню Конституційного суду.

"Підхід уряду до питання участі президента у саміті в Анкарі суперечить постанові Конституційного суду. Суд зобов’язав уряд, окрім забезпечення необхідної акредитації, утримуватися від будь-яких дій, які б перешкоджали або ускладнювали участь президента та його супроводу", – заявив Павел.

На його думку, уряд повинен діяти відповідно до існуючої практики, доки суд не ухвалить остаточне рішення. За словами Павела, президент повинен мати можливість представляти Чеську Республіку як голова національної делегації як на неформальній вечері лідерів, так і на засіданні Північноатлантичної ради.

Однак прем'єр Андрей Бабіш оголосив на пресконференції в понеділок, що делегацію очолить прем’єр-міністр, а не президент. "Ми переконані, що урядова делегація має бути представлена як на неформальній вечері, так і на основному засіданні, як ми й планували до рішення Конституційного суду", – сказав Бабіш.

Однак Павел наполягає, що він має бути присутнім або на неформальній вечері, або на офіційному засіданні. "Цим рішенням уряд також не дотримується протокольних звичаїв під час організації саміту країн-членів НАТО", – зазначив президент, додавши, що пропонує компроміс. "Прем’єр-міністр обере одне з двох засідань державних діячів на саміті, а президент відвідає інше", – заявив Павел.

"Незважаючи на небажані кроки уряду, я все ще готовий шукати рішення, яке відповідатиме Конституції, попередньому розпорядженню Конституційного суду та протокольним звичаям, а також дасть змогу президенту й прем’єр-міністру виконувати свої обов’язки", – зазначив глава держави.

Варто зазначити, що Бабіш у понеділок заявив, що президента Петра Павела включили до складу делегації на саміті НАТО, але він би волів, щоб глава держави відмовився від поїздки.

Минулого тижня уряд Чехії заявив, що включить президента Петра Павела до складу офіційної делегації країни на липневому саміті НАТО в Анкарі після того, як до цього урядовців зобов’язав Конституційний суд країни.

Більше про конфлікт між чеським урядом та президентом читайте у матеріалі: Відсторонення від НАТО: чому атака на президента Павела веде до орбанізації Чехії.