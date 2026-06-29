Президент Чехии недоволен отведенной ему ролью в делегации на саммите НАТО

Президент Чехии Петр Павел выразил в понедельник несогласие с решением правительства по поводу его участия в июльском саммите НАТО в Анкаре.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении президента.

По мнению главы чешского государства, шаг правительства противоречит предыдущему решению Конституционного суда.

"Подход правительства к вопросу участия президента в саммите в Анкаре противоречит постановлению Конституционного суда. Суд обязал правительство, кроме обеспечения необходимой аккредитации, воздерживаться от любых действий, которые бы препятствовали или затрудняли участие президента и его сопровождения", – заявил Павел.

По его мнению, правительство должно действовать в соответствии с существующей практикой, пока суд не примет окончательное решение. По словам Павела, президент должен иметь возможность представлять Чешскую Республику как глава национальной делегации как на неформальном ужине лидеров, так и на заседании Североатлантического совета.

Однако премьер Андрей Бабиш объявил на пресс-конференции в понедельник, что делегацию возглавит премьер-министр, а не президент. "Мы убеждены, что правительственная делегация должна быть представлена как на неформальном ужине, так и на основном заседании, как мы и планировали до решения Конституционного суда", – сказал Бабиш.

Однако Павел настаивает, что он должен присутствовать или на неформальном ужине, или на официальном заседании. "Этим решением правительство также не придерживается протокольных обычаев при организации саммита стран-членов НАТО", – отметил президент, добавив, что предлагает компромисс. "Премьер-министр выберет одно из двух заседаний государственных деятелей на саммите, а президент посетит другое", – заявил Павел.

"Несмотря на нежелательные шаги правительства, я все еще готов искать решение, которое будет соответствовать Конституции, распоряжению Конституционного суда и протокольным обычаям, а также позволит президенту и премьер-министру выполнять свои обязанности", – отметил глава государства.

Стоит отметить, что Бабиш в понедельник заявил, что президента Петра Павела включили в состав делегации на саммите НАТО, но он бы предпочел, чтобы глава государства отказался от поездки.

На прошлой неделе правительство Чехии заявило, что включит президента Петра Павела в состав официальной делегации страны на июльском саммите НАТО в Анкаре после того, как к этому чиновников обязал Конституционный суд страны.

Больше о конфликте между чешским правительством и президентом читайте в материале: Отстранение от НАТО: почему атака на президента Павела ведет к орбанизации Чехии.