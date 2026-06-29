В уряді Польщі відреагували на оголошення Зеленського про Національний пантеон

Після оголошення Володимира Зеленського про створення Українського національного пантеону у польському уряді посилюється переконання, що президент України загострює конфлікт із Польщею.

Про це йдеться у публікації польського видання Onet, пише "Європейська правда".

У неділю президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про Український національний пантеон, який покликаний вшанувати визначних українців.

"Ніхто й ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого любити, кому бути вдячним і яких героїв шанувати", – заявив Зеленський у неділю на тлі конфлікту з Польщею, яку обурило найменування "героїв УПА" однієї із військових частин Збройних сил України.

У польському уряді зазначили, що знали про наміри створення пантеону, але все одно здивовані.

"Ми давно знали, що Зеленський захоче створити пантеон, але його слова звучать дивно. Визнаю, що це нас здивувало", – заявив у спілкуванні з виданням представник польського уряду на умовах анонімності.

Неназваний член уряду заявив, що нинішня політика Києва не сприяє тому, аби польські компанії вели бізнес в Україні.

"Дуже шкода, що Зеленський так вчинив. Була надія, що ми налагодимо наші відносини, а виглядає так, що буде ще гірше. Нам важливо дбати про польські компанії, які хочуть вести бізнес в Україні, але нинішня політика Києва цьому не сприяє", – сказав виданню один із міністрів, чиє ім’я не розкривають.

Інший анонімний співрозмовник, що обіймає високу посаду в уряді, заявив, що Україна шкодить собі, розпалюючи суперечку з Польщею.

"Прем’єр-міністр має побоювання, зокрема, щодо впливу українського сільського господарства на наш ринок, тож тут не може бути жодних неясностей. Але й Україна має пам’ятати, що, розпалюючи суперечку з Польщею, вона завдає шкоди сама собі", – зазначив посадовець.

Оголошення Зеленського пролунало через два дні після завершення Конференції з питань відновлення України у Гданську, на яку президент України не приїхав на тлі конфлікту з польським президентом Каролем Навроцьким.

Голова Бюро міжнародної політики Навроцького Марчин Пшидач заявив, що влада України є "клептократичною", та висловив сумнів у її бажанні вступу до ЄС.

Раніше депутат Європарламенту від польської опозиційної партії "Право і справедливість" Пйотр Мюллер повідомив, що їхня група подала пропозицію щодо дебатів і резолюції щодо вшанування жертв "геноциду УПА".

Лідер опозиційної польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Польщі слід почати блокувати нові раунди переговорів у процесі вступу України в ЄС.