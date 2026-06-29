Правительство Польши отреагировало на заявление Зеленского о Национальном пантеоне

После заявления Владимира Зеленского о создании Украинского национального пантеона в польском правительстве укрепляется убеждение, что президент Украины обостряет конфликт с Польшей.

Об этом говорится в публикации польского издания Onet, пишет "Европейская правда".

В воскресенье президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об Украинском национальном пантеоне, призванного почтить память выдающихся украинцев.

"Никто и никогда не будет указывать нам, как жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарным и каких героев почитать", – заявил Зеленский в воскресенье на фоне конфликта с Польшей, которую возмутило присвоение одной из воинских частей Вооруженных сил Украины названия "герои УПА".

В польском правительстве отметили, что знали о намерениях создать пантеон, но все равно удивлены.

"Мы давно знали, что Зеленский захочет создать пантеон, но его слова звучат странно. Признаю, что это нас удивило", – заявил в беседе с изданием представитель польского правительства на условиях анонимности.

Неназванный член правительства заявил, что нынешняя политика Киева не способствует тому, чтобы польские компании вели бизнес в Украине.

"Очень жаль, что Зеленский так поступил. Была надежда, что мы наладим наши отношения, а получается, что будет еще хуже. Нам важно заботиться о польских компаниях, которые хотят вести бизнес в Украине, но нынешняя политика Киева этому не способствует", – сказал изданию один из министров, имя которого не раскрывают.

Другой анонимный собеседник, занимающий высокий пост в правительстве, заявил, что Украина наносит себе ущерб, разжигая спор с Польшей.

"Премьер-министр испытывает опасения, в частности, относительно влияния украинского сельского хозяйства на наш рынок, поэтому здесь не может быть никаких неясностей. Но и Украина должна помнить, что, разжигая спор с Польшей, она наносит ущерб сама себе", – отметил высокопоставленный чиновник.

Заявление Зеленского прозвучало через два дня после завершения Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске, на которую президент Украины не приехал на фоне конфликта с польским президентом Каролем Навроцким.

Глава Бюро международной политики Навроцкого Марцин Пшидач заявил, что власть Украины является "клептократической", и выразил сомнение в её желании вступить в ЕС.

Ранее депутат Европарламента от польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Петр Мюллер сообщил, что их фракция внесла предложение о проведении дебатов и принятии резолюции о чествовании жертв "геноцида УПА".

Лидер оппозиционной польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польше следует начать блокировать новые раунды переговоров в процессе вступления Украины в ЕС.