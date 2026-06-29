Майже мільйон мігрантів подали заявки на отримання легального статусу в Іспанії

Нелегальні мігранти в Іспанії поспішають подати заявки на отримання легального статусу в рамках масштабної програми легалізації країни до закінчення терміну у вівторок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Хоча спочатку іспанський уряд очікував, що до програми – яка надає поновлювані дозволи на проживання всім заявникам, які проживають в Іспанії щонайменше п’ять місяців і не мають судимості, – подадуть заявки близько 500 000 осіб, за даними іспанської влади, до середини червня їх кількість перевищила 900 000.

За даними посадовців, близько 360 000 із понад 900 000 осіб, які подали заявки до середини червня, вже отримали тимчасові дозволи на роботу та проживання.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес виправдовує цей захід як визнання заслуг тих, хто вже робить внесок у економіку Іспанії, проте програма легалізації зазнала критики з боку правоцентристської Народної партії та ультраправої партії Vox. Минулого місяця Верховний суд країни відхилив клопотання про тимчасове призупинення дії указу.

Як відомо, 14 квітня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що уряд затвердить королівський декрет про легалізацію приблизно пів мільйона іммігрантів, та що він вважає цей крок потрібним і правильним.

Водночас Єврокомісія має застереження щодо планів Іспанії, оскільки це може суперечити чинній міграційній політиці ЄС.