Почти миллион мигрантов подали заявки на получение легального статуса в Испании

Нелегальные мигранты в Испании спешат подать заявки на получение легального статуса в рамках масштабной программы легализации, проводимой страной, до истечения срока во вторник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Хотя изначально испанское правительство ожидало, что в программу – которая предоставляет возобновляемые виды на жительство всем заявителям, проживающим в Испании не менее пяти месяцев и не имеющим судимости, – подадут заявки около 500 000 человек, по данным испанских властей, к середине июня их число превысило 900 000.

По данным чиновников, около 360 000 из более чем 900 000 человек, подавших заявки к середине июня, уже получили временные разрешения на работу и проживание.

Премьер-министр Испании Педро Санчес оправдывает эту меру как признание заслуг тех, кто уже вносит вклад в экономику Испании, однако программа легализации подверглась критике со стороны правоцентристской Народной партии и ультраправой партии Vox. В прошлом месяце Верховный суд страны отклонил ходатайство о временной приостановке действия указа.

Как известно, 14 апреля премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство утвердит королевский указ о легализации около полумиллиона иммигрантов, и что он считает этот шаг необходимым и правильным.

В то же время Еврокомиссия высказывает оговорки по поводу планов Испании, поскольку это может противоречить действующей миграционной политике ЕС.