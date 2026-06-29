Зеленский обсудил с министром обороны Дании соглашение Dron Deal и новую помощь Украине

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Дании Йеппе Бруусом, который впервые посещает Украину после назначения на эту должность.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, с датским министром они обсудили заключение крупного соглашения – Drone Deal.

"Я знаю, что наши команды работали над ним, и оно почти готово. Надеюсь, в ближайшее время у нас будет возможность подписать этот документ", – сказал глава государства.

Президент и министр обороны придерживаются общей позиции, что Drone Deal между Украиной и Данией необходимо заключить как можно скорее, подчеркнули в пресс-службе.

Йеппе Бруус заверил, что он и новое правительство Дании продолжат политику решительной поддержки Украины и украинцев. В ходе встречи обсудили содержание следующего, уже 30-го, пакета помощи Украине.

Особое внимание уделили сотрудничеству по укреплению европейских противоракетных возможностей. Зеленский поблагодарил Йеппе Брууса за сотрудничество в этом направлении.

Ранее стало известно, что министр обороны Украины Михаил Федоров и Бруус обсудили создание совместной между Украиной и европейскими партнерами антибаллистической системы.

Напомним, украинские и немецкие компании будут сотрудничать в производстве антибаллистических систем в рамках соглашения, которое Украина и Германия подписали 18 июня в Брюсселе.