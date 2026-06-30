Нидерланды намерены серьезно усилить свою армию с помощью дронов

Министерство обороны Нидерландов представило свою стратегию, в которой учло уроки, извлеченные из войн в Украине и на Ближнем Востоке, и уделило особое внимание дронам.

Об этом сообщает Euractiv, информирует "Европейская правда".

В опубликованной оборонным ведомством Нидерландов "Белой книге по вопросам обороны-2026" указано, что беспилотные системы будут использовать "везде, где это возможно".

Также в Нидерландах поставили себе цель в течение следующих пяти лет добиться того, чтобы более половины всех боевых результатов достигалась с помощью беспилотных систем.

Согласно стратегическим документом объемом более 100 страниц, вооруженные силы должны использовать сочетание высококачественных, доступных, заменяемых и беспилотных средств.

Ожидается также, что Министерство обороны совместно с промышленностью создаст "лабораторию разработок" для разработки и испытания средств противодействия беспилотникам, а также для стимулирования инноваций. Общая цель заключается в создании "нидерландской экосистемы беспилотных систем".

Кроме того, правительство должно представить "комплексную политику" относительно этических и моральных принципов вооруженных сил, чтобы определить, насколько использование солдатами новых технологий соответствует международному праву.

Недавно стало известно, что Министерство обороны Литвы совместно с Агентством оборонных ресурсов выделит около 3 млн евро на разработку дрона для перехвата вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Тем временем Латвия хочет до конца года достичь украинского уровня в защите от дронов.