У Румунії відновлять найвужчу вулицю країни

У Румунії вирішили відновити вуличку, що вважається найвужчою в країні та третьою найвужчою у Європі – після того, як її перекривали задля безпеки перехожих.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Мерія міста Брашов отримала згоду від власників будівель на відновлення фасадів над вулицею Strada Sforii, що дозволить знову відкрити прохід через неї.

Вуличка вважається найвужчою на території Румунії і третьою за вузькістю у Європі. Її закрили для перехожих минулого року з міркувань безпеки через аварійний стан фасадів будівель, що височіють над нею.

Після згоди власників на участь у міській програмі реконструкції фасадів (їм доведеться внести 20% суми) та завершення ремонтів вулицю можна буде знову відкрити для проходу. Орієнтовна вартість проєкту – понад 2 млн румунських леїв (381,5 тисячі євро).

Закриття вулиці через аварійний стан часто ставало несподіванкою для туристів, які читали про Брашов у путівниках і хотіли завітати на неї. Такі мандрівники висловлюють нерозуміння, як місто могло допустити "втрату" одного з туристичних магнітів і не квапиться відкрити вулицю, щоб далі приваблювати туристів.

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