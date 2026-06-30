В Румынии восстановят самую узкую улицу страны

В Румынии решили восстановить улочку, которая считается самой узкой в стране и третьей самой узкой в Европе – после того как ее перекрывали ради безопасности прохожих.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Мэрия города Брашов получила согласие от владельцев зданий на восстановление фасадов над улицей Strada Sforii, что позволит снова открыть проход через нее.

Улочка считается самой узкой на территории Румынии и третьей по узкости в Европе. Ее закрыли для прохожих в прошлом году из соображений безопасности из-за аварийного состояния фасадов возвышающихся над ней зданий.

После согласия владельцев на участие в городской программе реконструкции фасадов (им придется внести 20% суммы) и завершения ремонтов улицу можно будет снова открыть для прохода. Ориентировочная стоимость проекта – более 2 млн румынских леев (381,5 тысяч евро).

Закрытие улицы из-за аварийного состояния часто становилось неожиданностью для туристов, которые читали о Брашове в путеводителях и хотели посетить ее. Такие путешественники выражают непонимание, как город мог допустить "потерю" одного из туристических магнитов и не торопится открыть улицу, чтобы дальше привлекать туристов.

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