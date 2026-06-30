Жена премьера Испании просит у суда разрешения поехать на саммит НАТО вместе с мужем

Бегонья Гомес, жена премьер-министра Испании Педро Санчеса, обратилась к судье Хуану Карлосу Пейнадо с просьбой дать ей разрешение на поездку в Анкару, чтобы сопровождать своего мужа на саммите НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE.

Также жена Санчеса просит суд разрешить ей поездку в Лондон, где должен состояться выпускной вечер ее дочери.

Адвокат Гомес, Антонио Камачо, подал это ходатайство, поскольку судья Хуан Карлос Пейнадо недавно изъял паспорт у его клиентки и запретил ей выезжать из Испании.

Как известно, 13 апреля судья Хуан Карлос Пейнадо выдвинул обвинения против Гомес в злоупотреблении влиянием и взяточничестве.

Расследование против Гомес усиливает политическое давление на премьер-министра Педро Санчеса, который недавно в очередной раз отказался уходить в отставку и объявлять досрочные выборы наперекор призывам лидера оппозиционной Народной партии.

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