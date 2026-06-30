В Албании протесты из-за курорта зятя Трампа переросли в столкновения с полицией

В столице Албании между протестующими и полицией произошли столкновения, шесть человек были задержаны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Столкновения во вторник стали эскалацией мирных демонстраций, продолжавшихся в Тиране на протяжении последних недель.

Изначально албанцы протестовали против предложения о строительстве на нетронутом южном побережье роскошного курорта, связанного с зятем президента США Дональда Трампа, Джаредом Кушнером.

Однако в течение последнего месяца демонстранты также требовали отставки всего правительства и оппозиции, отмены спорных законов об инвестициях и охране окружающей среды, которые, по их мнению, открывают путь для проектов, угрожающих природе, а также формирования правительства из технических специалистов.

В воскресенье на акциях протеста присутствовала итальянская депутатка Европейского парламента Илария Салис, а в понедельник к ней присоединились немецкая депутатка ЕП Ютта Паулус и нидерландские депутатки ЕП Тинеке Стрик и Анна Строленберг – все они являются членами партии "Зеленые". Салис, Паулус и Стрик выступили перед толпой, выразив поддержку движению и албанскому народу, а также призвав остановить реализацию проекта курорта.

Во вторник утром около 200 протестующих собрались у здания парламента, когда депутаты прибывали на пленарное заседание. На фоне призывов к депутатам уйти в отставку и обвинений в коррупции некоторые люди бросали яйца в автомобили законодателей. Полиция собралась, чтобы оттеснить протестующих. По словам свидетелей, некоторые люди на месте событий получили легкие травмы.

Напряженность еще больше возросла, когда несколько человек бросили бутылки с водой и камни в сторону парламента и автомобилей депутатов, что привело к дальнейшим столкновениям с полицией, после которых были задержаны шесть человек.

Затем толпа протестующих двинулась к управлению полиции, чтобы потребовать освобождения задержанных и осудить полицию за то, что они назвали жесткими методами.

Проект роскошного курорта стоимостью более 1,4 миллиарда евро, который реализуется компанией Кушнера Affinity Partners, в последние недели вызвал массовые протесты в этой западнобалканской стране. Считается, что планы строительства затронут экологически охраняемую территорию на побережье Адриатического моря. Впоследствии протесты против проекта курорта переросли в антиправительственные демонстрации против премьера Эди Рамы.

Правительство Албании заверило Еврокомиссию, что строительство элитного курорта на побережье Адриатического моря, которым руководит фирма зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, будет соответствовать экологическим стандартам ЕС.

Подробнее читайте в статье Фламинго против Трампа: как сделка зятя президента США взбудоражила Албанию.