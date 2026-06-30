Правительство Франции хотят отправить в отставку из-за реакции на жару

Французская партия "Зеленые" объявила во вторник, что вынесет вотум недоверия правительству из-за его действий во время рекордной жары на прошлой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Попытка свергнуть правительство меньшинства премьер-министра Себастьена Лекорню вряд ли увенчается успехом без поддержки других оппозиционных партий, таких как ультраправое "Национальное объединение" или социалисты, придерживающиеся более центристских взглядов. Социалисты ранее не поддержали ни одно из шести предложений о вотуме недоверия, выдвинутых против Лекорню с момента его вступления в должность в прошлом году.

Однако премьер-министр и его команда подверглись острой критике из-за недостаточной подготовки к экстремальной жаре, в результате которой на материковой части Франции в течение трех дней подряд фиксировалась самая высокая среднесуточная температура за всю историю наблюдений.

В крупных городах температура несколько раз превышала 40 градусов по Цельсию, а страна не слишком хорошо обеспечена кондиционерами и другими системами охлаждения.

Опрос, проведенный социологической службой Elabe, показал: две трети респондентов считают, что правительство Лекорню неправильно справилось с текущим кризисом. В то же время 53% опрошенных заявили, что, по их мнению, Франция "совсем не готова к такой жаре".

В воскресенье Национальное агентство здравоохранения Франции опубликовало предварительные данные, согласно которым во время жары было зафиксировано примерно на тысячу смертей больше, чем в предыдущем месяце.

Министр здравоохранения Стефани Рист отметила, что для установления точного числа погибших потребуется больше времени, поскольку оформление свидетельств о смерти может занять несколько дней, а некоторые пациенты могли умереть уже через несколько дней после окончания жары.

Во время вопросов в парламенте во вторник Сириэль Шательен, лидер фракции "Зеленых" в Национальной ассамблее, заявила, что правительство Лекорню несет определенную ответственность за эти смерти, и обвинила его в проведении политики, усугубляющей неравенство.

Обычно спокойный Лекорню гневно ответил, заявив, что "Зеленые" "стреляют себе в ногу, пытаясь создать чисто политический скандал". Позже во вторник пресс-служба Лекорню обвинила Шательен в использовании погибших для извлечения политической выгоды.

Как сообщалось, 23–24 июня стали рекордно жаркими днями для Франции за всю историю наблюдений.

Из-за воздействия экстремальных температур на инфраструктуру также корректировали расписание движения поездов и приостанавливали работу нескольких реакторов АЭС.