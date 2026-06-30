Поліція Латвії буде перевіряти документи всіх відвідувачів посольства РФ у Ризі

З середи державна поліція Латвії перевірятиме документи у всіх відвідувачів посольства Росії в Ризі.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Байба Браже, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Вона пояснила, що це відповідь на дії Росії щодо посольств інших країн у Москві, де російські служби безпеки проводять перевірку документів відвідувачів.

Браже повідомила, що посольство Росії про це поінформовано.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Латвії розробило поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають заборону на імпорт окремих промислових товарів російського та білоруського походження.

На початку червня стало відомо, що прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс доручить міністерці закордонних справ Байбі Браже знайти рішення, як припинити експорт та імпорт з Росією, однак в окремих галузях можуть бути винятки.

Як повідомлялося, у Латвії планується прибрати з дорожніх знаків усі назви населених пунктів Росії та Білорусі.