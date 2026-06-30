Полиция Латвии будет проверять документы всех посетителей посольства РФ в Риге

С среды государственная полиция Латвии будет проверять документы у всех посетителей посольства России в Риге.

Об этом сообщила министр иностранных дел Байба Браже, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Она пояснила, что это ответ на действия России в отношении посольств других стран в Москве, где российские службы безопасности проводят проверку документов посетителей.

Браже сообщила, что посольство России об этом проинформировано.

Напомним, Министерство иностранных дел Латвии разработало поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения.

В начале июня стало известно, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией, однако в отдельных отраслях могут быть исключения.

Как сообщалось, в Латвии планируется удалить с дорожных знаков все названия населенных пунктов России и Беларуси.