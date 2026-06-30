Россия с 1 июля закроет ряд железнодорожных пунктов на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией

Правительство РФ приняло решение с 1 июля приостановить движение через ряд железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

Об этом говорится в официальном распоряжении российского правительства, пишет "Европейская правда".

"Временно приостановить с 1 июля 2026 года перемещение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках государственной границы Российской Федерации в соответствии с перечнем, приведенным в приложении", – говорится в тексте документа.

Больше всего пунктов пропуска закроют на границе с Финляндией. Под блокировку попали железнодорожные узлы "Выборг", "Вяртсиля", "Люття", "Санкт-Петербург-Финляндский" и "Светогорск". Кроме того, железнодорожное движение полностью остановят на российско-эстонском участке через пункт пропуска "Печоры-Псковские", а также на границе с Латвией, где прекратит работу пункт "Питалово".

МИД России поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию об этом решении. Причины закрытия пунктов не называются.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб отвергает опасения относительно того, что Россия в ближайшее время намерена проверить статью 5 НАТО и совершить нападение на одну из стран-членов Альянса.

Разведка Эстонии убеждена, что Россия не намерена начинать военное вторжение против какого-либо государства НАТО в этом или следующем году, но будет продолжать восстанавливать свои вооруженные силы.