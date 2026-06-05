Литва предлагает США усилить сотрудничество в борьбе с беспилотниками

Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил Соединенным Штатам усилить двустороннее сотрудничество в борьбе с угрозами, создаваемыми беспилотниками.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Это предложение прозвучало во время встречи министра с главой Бюро Национальной гвардии США генералом Стивеном Нордхаусом, который прибыл в Литву.

Стороны обсуждали двустороннее сотрудничество оборонных промышленностей двух стран и поддержку Украины. Они договорились искать пути для проведения более частого обмена передовым опытом и укрепления компетенций в сфере новых технологий, говорится в сообщении литовского Минобороны.

По данным ведомства, во время встречи Каунас выразил желание расширить сотрудничество в борьбе с беспилотниками, включая экспериментальные технологии, как с Национальной гвардией Пенсильвании, так и с другими военными подразделениями США.

"Со своей стороны, Литва продолжает принципиально разделять бремя укрепления безопасности – союзники положительно восприняли новость о готовности Литвы присоединиться к действиям под руководством США в Ормузском проливе, предоставив возможности по разминированию", – заявил министр.

Недавно президент Гитанас Науседа заявил, что Литва решительно настроена сбивать летательные аппараты, которые нарушают ее воздушное пространство, даже если для этого придется использовать дорогостоящие ракеты.

Писали, что Литва рассматривает возможность закупки у израильской компании Elbit Systems дронов и системы обнаружения объектов, летящих на низкой высоте.

Также сообщалось, что в Литве системы борьбы с воздушными шарами, которые переносят контрабанду, будут адаптированы для перехвата дронов.