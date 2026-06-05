В результате ударов по двум судам в Азовском море погибли 5 граждан Азербайджана

Официальный Баку располагает информацией о гибели 5 своих граждан в результате ударов БпЛА по двум судам в Азовском море; всего в экипажах было 25 граждан Азербайджана.

Об этом заявили в МИД Азербайджана, пишет "Европейская правда".

В пресс-службе МИД заявили, что получили от РФ информацию о гибели в результате ударов беспилотников по судам в Азовском море 5 азербайджанских граждан, еще трое получили ранения. Пострадавших госпитализировали в российский Ейск.

"Сейчас МИД координирует действия с соответствующими государственными органами, дипломатическими представительствами нашей страны и уполномоченными структурами соответствующих стран... Несколько сотрудников нашего посольства в России выехали на место инцидента", – отметил представитель пресс-службы Айхан Гаджизаде.

Отмечается, что это суда с иностранной регистрацией.

Другие ресурсы, в частности Qafqazinfo, детализируют, что речь идет о теплоходах "Натра" и "Циркон" под флагами Белиза и Папау, которые шли из Турции загружаться зерном в российский Ростов-на-Дону. На момент удара они находились в Таганрогском заливе.

По данным, которые привели российские спасательные службы, "Натра" попало под удар в 00:45, "Циркон" – в 01:55. Первое судно повреждено, но осталось на плаву, второе – сгорело, члены экипажа покинули его на шлюпках.

Также 5 июня в румынском порту Констанца взорвался ударный морской дрон, вероятно, украинский.

Перед этим ВМС Румынии взорвали российскую мину, которую вынесло на побережье Черного моря.