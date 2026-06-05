Во Франции сотрудник железной дороги погиб под поездом из-за несчастного случая

Из-за несчастного случая на юге Франции погиб технический работник железной дороги – по неизвестным причинам на пути, где он выполнял работы, оказался поезд.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел неподалеку от Бордо после 22 часов в среду. 31-летнего сотрудника SNSF сбил поезд, когда он выполнял рутинное обслуживание оборудования возле путей.

Из-за наезда мужчина получил тяжелые травмы, спасти его не удалось.

В связи со случаем ведется серия расследований для установления точных обстоятельств инцидента. Коллегам погибшего, машинисту и другим свидетелям происшествия предоставили психологическое сопровождение.

Три года назад похожий трагический случай произошел на севере Италии – поезд оказался на пути, где велись ремонтные работы, и сбил пятерых работников бригады, все они погибли.

Тем временем в Португалии оператор железной дороги требует компенсации от фермеров, чьих овец сбил поезд.