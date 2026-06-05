В Молдове оставили неизменным приговор соратнице Шора, приговоренной к 7,5 годам

В Молдове по итогам апелляционного рассмотрения оставили неизменным приговор бывшему депутату Марине Таубер, соратнице беглого олигарха Илана Шора.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Апелляционная палата Кишинева 5 июня объявила решение по результатам апелляционного рассмотрения дела Марины Таубер, осужденной за участие в незаконном финансировании партии "Шор" к 7,5 годам.

Судьи отклонили просьбы как стороны защиты, так и прокуроров (которые просили удвоения срока), оставив первое решение без изменений.

Решение Апелляционной палаты еще может быть обжаловано в Высшей судебной палате.

Марина Таубер находится за пределами Молдовы. Появлялась информация о том, что она, вероятно, в Москве; ее видели на Международном экономическом форуме в Петербурге.

Адвокат уклонился от ответов на вопрос журналистов о том, где она, сказав, что "она, возможно, в России, а возможно, и нет".

Напомним, в сентябре 2025 года Таубер приговорили к 7,5 годам лишения свободы за роль в незаконном финансировании партии "Шор".

В начале октября Молдова инициировала ее розыск через Интерпол.