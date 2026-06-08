Вице-премьер Великобритании упрекнул Венса за заявления об убийстве студента

Вице-премьер-министр Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что пообщался с вице-президентом США Джеем Ди Венсом по поводу его комментариев об убийстве британского подростка Генри Новака.

Об этом он сообщил в воскресенье, 7 июня, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Лемми в разговоре с Венсом раскритиковал его комментарии о смерти Новака, которую вицепрезидент США связал с миграционной политикой Великобритании.

"Я сказал: „Послушайте, господин вице-президент, вы ошибаетесь в этом", – сказал Лемми.

По его словам, демократический процесс в Великобритании „работает хорошо" в контексте дела Новака.

Он подчеркнул, что ситуация „не имеет ничего общего с массовой миграцией".

"Этот молодой человек был британцем, давайте это четко осознаем", – подчеркнул Лемми в разговоре с Венсом.

По словам вице-премьера Великобритании, после этих комментариев он провел "приятную" беседу с Венсом, но позиции обеих сторон остаются противоречивыми.

"Вице-президент США уже давно выражает обеспокоенность тем, что он называет западными ценностями как в США, так и здесь, в Европе, которые, по его мнению, подвергаются нападкам", – добавил Лемми.

Вечером 2 июня в британском городе Саутгемптон протесты против убийства Генри Новака переросли в насильственные столкновения с правоохранителями.

Премьер-министр Кир Стармер обвинил американского миллиардера и владельца платформы X Илона Маска в вмешательстве в британскую политику на фоне напряженности вокруг убийства Генри Новака.

Государственный департамент США раскритиковал Великобританию из-за убийства 18-летнего юноши.