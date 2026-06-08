СМИ: Британия может отказаться от закупки самолетов F-35A, способных нести ядерное оружие

Будущий британский парк стелс-истребителей, способных сбрасывать ядерные бомбы, оказался под вопросом.

Об этом стало известно изданию The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Согласно публикации, на высшем уровне в военных и правительственных кругах ведутся серьезные переговоры о том, следует ли сократить или даже отменить предложения о закупке 12 стелс-истребителей F-35A. Самолеты F-35A могут нести бомбы B61 – тактическое ядерное оружие американского производства.

Глава правительства Кир Стармер объявил о плане закупки самолетов стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов в прошлом году. Но, как считается, министры сейчас пересматривают будущее проекта Королевских ВВС в преддверии обнародования Плана оборонных инвестиций (DIP).

Этот инвестиционный план должен был быть опубликован прошлой осенью, но спор о финансировании между Министерством обороны и Министерством финансов оставил его в подвешенном состоянии на несколько месяцев.

По словам представителей оборонного ведомства, самолеты F-35A станут для Великобритании еще одной ступенью на "лестнице эскалации войны" перед развертыванием более разрушительного стратегического ядерного оружия.

Однако, по словам тех, кто знаком с DIP, программа F-35A находится под угрозой, поскольку министры пытаются сэкономить средства и профинансировать другие военные проекты в рамках жестких решений, которые все еще обсуждаются на Даунинг-стрит.

Один источник в оборонном ведомстве сообщил, что будущее F-35A обсуждается, и его финансирование может быть отложено или полностью отменено.

Предложения по F-35A являются одними из многих рассматриваемых вариантов. Однако окончательное решение еще не принято.

Напомним, в мае британский Центр правительственной связи предупредил, что Великобритания находится в "решающий момент", поскольку Россия "неуклонно нацелена" на ее критическую инфраструктуру.

Министерство обороны Великобритании заявило, что в апреле российские истребители несколько раз перехватывали самолет-разведчик Королевских военно-воздушных сил над Черным морем.