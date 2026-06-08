СМИ: у Трампа рассматривают покупку архипелага Чагос из-за стратегической базы

Белый дом якобы рассматривает план приобретения архипелага Чагос, где расположена общая британско-американская военная база, которая может сорвать план Великобритании передать его Маврикию.

Об этом стало известно The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Как утверждает издание, американские чиновники подготовили предложение, которое позволит обойти Великобританию и заключить собственное соглашение о взятии под контроль стратегически важной военной базы Великобритании и США.

Это один из нескольких вариантов, разработанных администрацией Дональда Трампа в документе, направленном на предоставление альтернатив плану премьер-министра Кира Стармера, который планирует передать контроль над архипелагом Маврикия.

Как утверждает один из американских собеседников, Белый дом регулярно проводит переговоры с Даунинг-стрит по поводу обеспечения будущего военной базы Диего-Гарсия.

По данным собеседников, хотя приобретение архипелага не является главным решением для Белого дома, эта идея была непосредственно выдвинута министру финансов США Скотту Бессенту, доведшему этот вопрос до сведения президента Дональда Трампа.

Война в Иране и рост военно-морской мощи Китая снова усилили призывы к сохранению глобальной сети стратегических военных баз.

Как отмечается, расположение Диего-Гарсия позволило удержать Иран в зоне досягаемости и осуществлять круглосуточные миссии бомбардировщиков дальнего радиуса действия.

Соответственно, чиновники администрации Трампа опасаются, что передача контроля над этой территорией Маврикия, являющегося союзником Китая, откроет двери для шпионажа с моря.

Напомним, президент США Дональд Трамп в январе уже раскритиковал Великобританию за заключение соглашения о продаже острова Диего-Гарсия в Индийском океане, входящего в состав архипелага Чагос, островному государству Маврикий в прошлом году. Он использовал это как еще одну причину того, почему США должны владеть Гренландией.

Соглашение предусматривает, что Великобритания передаст суверенитет над территорией Маврикия и будет платить в среднем $136 млн в год за аренду общей британско-американской военной базы на острове Диего-Гарсия.

В правительстве Великобритании тогда ответили, что Лондон не пойдет на компромиссы в вопросах национальной безопасности.

В апреле Стармер отложил соглашение о передаче Маврикию архипелагу Чагосу.