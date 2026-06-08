В Молдове подозревают, что на территорию страны мог залететь украинский дрон

Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что дрон, упавший на территории страны этой ночью, "с большой вероятностью" является украинским.

Об этом пишет Newsmaker со ссылкой на заявление, передает "Европейская правда".

В внешнеполитическом ведомстве Молдовы заявили, что находятся в постоянном контакте с украинскими властями по поводу дрона, взорвавшегося в Оргеевском районе, однако "по предварительным данным, наиболее вероятно, что дрон имеет украинское происхождение".

"Независимо от происхождения дрона, ответственность за любой беспилотник, попадающий на территорию Республики Молдова, несет Россия, которая начала незаконную войну в соседней стране", – подчеркнули в МИД.

В молдавском ведомстве выразили солидарность с Украиной.

Впрочем, стоит отметить, что глава МИД Андрей Сибига заявил, что дрон был российским.

Как сообщалось, Молдова подготовит изменения в законодательство для того, чтобы наладить производство дронов-перехватчиков для защиты своего воздушного пространства.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что Молдова стремится получить технологии для борьбы с такими БПЛА, прежде чем они приведут к трагедиям или разрушениям.