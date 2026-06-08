Санду назвала ложью предположения о своих планах на третий срок

Президент Молдовы Майя Санду категорически опровергла слухи о том, что она якобы рассматривает возможность внесения поправок в конституцию, которые позволили бы ей в третий раз баллотироваться на президентский пост.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Президент Молдовы Майя Санду назвала ложью слухи о том, что она ищет способы в третий раз баллотироваться на должность президента.

"Я никогда не нарушала Конституцию. Я верю в демократию и считаю правильным, что количество мандатов ограничено… Все эти разговоры о третьем сроке – ложь. Эти фейки распространяют люди, которые не уважают наших граждан", – заявила Санду.

Несколько месяцев назад она говорила, что пока не имеет конкретных планов относительно своей деятельности после завершения второго президентского срока, но отметила, что "настроена и дальше развивать Молдову".

Напомним, в конце мая Санду лишила гражданства Молдовы нескольких силовиков из непризнанного Приднестровья, при этом вернула его бывшему президенту Румынии.