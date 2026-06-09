В Польше допускают, что из-за "героев УПА" Зеленский может не приехать на конференцию в Гданьске

Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович допустил, что из-за недавнего обострения в украинско-польских отношениях президент Владимир Зеленский может не приехать на конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Гданьске в конце июня.

Такое мнение Чапутович высказал в эфире Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Бывший министр иностранных дел в правительстве Матеуша Моравецкого раскритиковал президента Кароля Навроцкого за идею лишить Владимира Зеленского высшей награды Польши из-за присвоения имени героев УПА отдельному центру специальных операций "Север" украинских ССО.

"Мы допустили колоссальную ошибку, вмешавшись в это дело, которое закончится ничем, и это подтвердит Украине, что она может и в дальнейшем поступать так же. Последствия этого будут серьезными", – заявил он.

Чапутович предположил, что в связи с обострением польско-украинского конфликта Зеленский может отказаться от участия в запланированной на конец июня конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

Чапутович также заявил, что созыв капитула ордена Белого Орла для лишения награды президента Украины и эскалация спора с Киевом – это непрофессиональный шаг, который наносит ущерб имиджу Польши на международной арене.

В Польше 8 июня состоялось заседание капитула ордена Белого Орла, одной из тем которого было предложение президента Кароля Навроцкого лишить награды его украинского коллегу Владимира Зеленского, но свое решение президент Польши еще не принял.

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