Зеленський сподівається, що партія Reform UK дозволить вивішувати прапори України

Президент Володимир Зеленський сподівається, що британська ультраправа партія Reform UK дозволить вивішувати прапори України біля органів влади, якими вона керує.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський сказав у інтерв’ю The Guardian.

Президент України заявив, що рішення деяких місцевих рад Reform UK зняти український прапор є "тією самою дрібною помилкою, яка може зруйнувати велику дружбу". При цьому він підкреслив важливість міцних двосторонніх відносин.

У відповідь на запитання, чи повинна партія Reform UK повернути українські прапори на будівлі на знак солідарності, він відповів: "Я сподіваюся, що вони повернуть їх".

"Я не хочу втручатися в будь-які політичні справи, але, знаєте, світ сьогодні такий чутливий. Іноді дрібні помилки можуть зруйнувати велику дружбу або важливі контакти. Я вважаю, що люди не повинні робити помилок, не повинні робити нічого, що може зруйнувати дружбу, і навіть якщо хтось це зробить, я б сказав: "Гаразд, ти це зробив, давай повернемося за стіл переговорів, поговоримо, спробуємо зрозуміти одне одного", – сказав глава держави.

Зеленський також намагався запевнити британців, що подальша підтримка України відповідає їхнім національним інтересам.

"Британський народ допомагав нам з самого початку цієї війни, це правда. Це через безпеку, а не лише через цінності… Але йдеться про безпеку в Європі. Це в інтересах Великої Британії", – сказав він.

Нагадаємо, у травні у графстві Ессекс новообрана адміністрація партії Reform UK зняла український прапор, що здіймався біля будівлі ради у Челмсфорді.

Партія Reform UK обіцяла вивішувати біля будівель, які вона контролює, лише прапори Британії, національні прапори, стяги графства або збройних сил.

Лідер Reform UK Найджел Фарадж заявив, що партія підтримує Україну, але над будівлями у Британії не має бути іноземних прапорів.