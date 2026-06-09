Зеленский надеется, что партия Reform UK разрешит вывешивать флаги Украины

Президент Владимир Зеленский надеется, что британская ультраправая партия Reform UK разрешит вывешивать флаги Украины у зданий органов власти, которыми она управляет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сказал в интервью The Guardian.

Президент Украины заявил, что решение некоторых местных советов Reform UK снять украинский флаг является "той самой мелкой ошибкой, которая может разрушить большую дружбу". При этом он подчеркнул важность прочных двусторонних отношений.

В ответ на вопрос, должна ли партия Reform UK вернуть украинские флаги на здания в знак солидарности, он ответил: "Я надеюсь, что они вернут их".

"Я не хочу вмешиваться в какие-либо политические дела, но, знаете, мир сегодня такой чувствительный. Иногда мелкие ошибки могут разрушить большую дружбу или важные контакты. Я считаю, что люди не должны совершать ошибок, не должны делать ничего, что может разрушить дружбу, и даже если кто-то это сделает, я бы сказал: "Ладно, ты это сделал, давай вернемся за стол переговоров, поговорим, попробуем понять друг друга", – сказал глава государства.

Зеленский также пытался заверить британцев, что дальнейшая поддержка Украины соответствует их национальным интересам.

"Британский народ помогал нам с самого начала этой войны, это правда. Это из-за безопасности, а не только из-за ценностей… Но речь идет о безопасности в Европе. Это в интересах Великобритании", – сказал он.

Напомним, в мае в графстве Эссекс новоизбранная администрация партии Reform UK сняла украинский флаг, который развевался у здания совета в Челмсфорде.

Партия Reform UK обещала вывешивать у зданий, которые она контролирует, только флаги Великобритании, национальные флаги, флаги графства или вооруженных сил.

Лидер Reform UK Найджел Фарадж заявил, что партия поддерживает Украину, но над зданиями в Великобритании не должно быть иностранных флагов.