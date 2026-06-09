У Reform UK відповіли Зеленському на сподівання щодо прапорів України

У британській ультраправій партії Reform UK відреагували на слова Володимира Зеленського, який висловив сподівання, що ця політична сила дозволить вивішувати прапори України біля органів влади, якими вона керує.

Свій коментар на цю тему речник партії надав телеканалу Sky News, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на заяву Зеленського представник партії сказав, що "партія Reform UK з гордістю підтримує зусилля України у війні проти злочинного агресора – Росії". Але він дав зрозуміти, що українські прапори не майорітимуть біля підконтрольних партії місцевих рад.

"Наша політика проста: на будівлях місцевих рад буде вивішуватися лише наш національний прапор", – сказав речник.

У травні у графстві Ессекс новообрана адміністрація партії Reform UK зняла український прапор, що здіймався біля будівлі ради у Челмсфорді.

У червні Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian висловив сподівання, що українські прапори будуть повернуті на знак солідарності.